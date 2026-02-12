Мощен удар с 40 ареста срещу имотна мафия, действала в Дупница, Перник и София







Мащабна специализирана полицейска операция доведе до разбиването на организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 г. на територията на Перник, София и Дупница. Акцията е проведена на 14 януари и е реализирана от служители на Областната дирекция на МВР – Перник, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, под ръководството на Софийската градска прокуратура.

По данни на разследването престъпната схема е била добре структурирана и е функционирала продължително време, като по незаконен начин са придобити над 25 различни имота – апартаменти, офиси, урегулирани поземлени имоти и земеделски земи. От престъпната дейност са пострадали 28 граждани, както и две общини – Перник и Столична община.

Измамите са осъществявани чрез сложни и целенасочени схеми, включващи използването на неистински нотариални актове, фалшиви завещания, подправени пълномощни и договори, както и чрез извършване на обстоятелствени проверки с невярно съдържание. Установени са и осем опита за придобиване на имоти, които своевременно са били осуетени.

В хода на операцията са претърсени общо 42 адреса – 20 в Перник и 22 в София, както и 11 автомобила – 9 в Перник и 2 в столицата. Задържани са 40 лица, като на всички е наложена мярка „задържане до 24 часа“ по Закона за МВР. Призовани и доведени за разпит са 26 лица на 14 януари и още 12 в следващите дни.

Иззети са значителни количества документи, лаптопи, компютри, мобилни телефони, флашпамети, пишещи машини, заготовки за изготвяне на неистински нотариални актове, около 400 грама злато, над 10 000 лева, неистински левови банкноти и други веществени доказателства, имащи пряко отношение към престъпната дейност.

След извършването на множество процесуално-следствени действия и задълбочен анализ на събраните доказателства от страна на прокуратурата, като обвиняеми са привлечени седем души, сочени за ръководители на престъпната схема. Обвиненията са повдигнати за документни престъпления и измами, а трима от обвиняемите са привлечени и за лъжесвидетелстване пред нотариус. Разследването на престъпната дейност на групата обхваща и изпирането на пари. На трима от тях е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, а четвърти е с определена парична гаранция в размер на 2000 евро, както и забрана за напускане пределите на страната. Други двама са задържани по друго дело, а един е обявен за общодържавно издирване. Петима от седемте са познати на полицията основно за документни престъпления и измами.

Работата по случая продължава активно, като не се изключва разследването да обхване и други съпричастни лица, които също да бъдат привлечени към наказателна отговорност.