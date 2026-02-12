Обявиха държавния план-прием за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година





На днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет по развитие бе представен план-приемът за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година

Ето какво се съдържа в него:



1. Предложението на РУО – Кюстендил за държавен план - прием в VIII клас за учебната 2026/2027 е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни в плановете за икономическо развитие на общините в област Кюстендил и на област Кюстендил професионални направления:

- За развитие на жизнеспособен туризъм и възстановяване на традициите в тази област, се предлагат професиите „Организиране на туристически пътувания“, „Ресторантьорство и кетъринг”, „Хотелиерство”, „Готварство”;

- За реализиране развитието на транспортната инфраструктура и оптимизиране на енергийната инфраструктура се предлагат професиите „Автомобилна техника и мехатроника“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Възобновяеми енергийни източници“;

- За стимулиране на малкия и среден бизнес, разнообразяване на регионалната икономика и укрепване на бизнес-структурата се предлагат специалности към професии „Мениджмънт и икономика“, „Административни и офис дейности”, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия, маркетинг и реклама“, „Компютърна графика“, „Устойчива мода“, „Технологии на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, „Роботика”, „Фермерство“, „Стопанисване на горите“.

Държавният план-прием в VIII клас за област Кюстендил за учебната 2026/2027 година е изготвен на база постъпили в РУО – Кюстендил предложения от директори на училища, осъществяващи държавен план-прием след завършено основно образование. Предложенията на директорите на училищата от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново са съгласувани от РУО – Кюстендил с кметовете на общините.

Предложенията на директорите на професионалните гимназии за прием по професии и специалности съответстват на търсенето според предоставената писмена информация от дирекции „Бюро по труда“ – Кюстендил и „Бюро по труда“ – Дупница за необходимите специалисти със средно образование, от които има трайна потребност в Област Кюстендил, общинските стратегии и писмените заявки на работодатели за обучение по специалности от професии.

При изготвянето на предложението за държавен план – прием за учебната 2026/2027 година са спазени принципите на осигурен достъп до образование и обучение на всички ученици, осигурено качествено образование съобразно МТБ и кадрови потенциал в училищата. Държавният план-прием за област Кюстендил през учебната 2026/2027 година е съобразен с потребността от кадри по планираните професии за област Кюстендил.

Предложението на Регионално управление на образованието – Кюстендил за държавен план-прием за учебната 2026/2027 година включва 35 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища, както следва:

22 паралелки за професионално образование, в т.ч.:

20 паралелки в дневна форма на обучение

2 паралелки в дуална система на обучение

13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение:

Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профилирани към професионални паралелки е 37,14% към 62,86% в полза на паралелките за професионално образование.

От планираните 22 паралелки за професионално образование, 20 са в дневна форма на обучение и 2 паралелки за обучение чрез работа /дуална система на обучение/. Делът на паралелките обучение чрез работа е 9,09% от общия брой паралелки за професионално образование.

От планираните 22 паралелки за професионално образование в област Кюстендил:

по защитени професии – няма предложени;

по професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда – 8 паралелки по 7 професии, както следва:

071303 Електроснабдяване и електрообзавеждане – 2,5

 071304 Възобновяеми енергийни източници – 0,5

101301 Готварство – 2

101302 Ресторантьорство и кетъринг – 1

081101 Фермерство – 0,5

082101 Стопанисване на горите – 0,5

071601 Автомобилна техника и мехатроника – 1

В предложението за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година е включена нова професия:

- професия код 071402 „Роботика“ от професионално направление код 0714„Електроника и автоматика“, която е заявена от Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница - нова за областта, за общината и за училището.



2. Предложение на РУО – Кюстендил за държавен план-прием на областно ниво в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ по чл. 142, ал. 3, т.

5 от ЗПУО за учебната 2026/2027 година

Предложението РУО – Кюстендил за държавен план-прием на областно ниво в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ е от три паралелки в V клас за учебната 2026/2027 година в област Кюстендил, разпределени както следва:

- две паралелки в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил;

- една паралелка в Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница.