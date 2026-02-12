Още един сигнал за отровени кучета в Бобов дол- откриха 2 трупа





Снощи – малко след 22.00 ч., е постъпил сигнал в РУ Бобов дол за открити 2 трупа на кучета в тревната площ на ул.“Иван Вазов“ в града. Подаващият сигнала имал съмнение, че животните са отровени.Полицейска група е извършила оглед на място, труповете на животните са пердадени на ветеринарен специалист. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.