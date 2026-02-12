Илияна Йотова връчи на Андрей Гюров папката за съставяне на служебно правителство







Държавният глава възложи на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров да състави служебно правителство

От споделената политическа отговорност между служебната изпълнителна власт и Народното събрание ще зависи спешното и адекватно решение на проблемите пред България. Това заяви президентът Илияна Йотова при връчването на мандат за съставяне на служебен кабинет на подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров.

„Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани, искаме честни, прозрачни, добре подготвени и добре проведени избори за Народното събрание. От вас очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да гарантират стабилна, правова, сигурна държава“, посочи държавният глава.

На пресконференция Илияна Йотова се аргументира защо е посочила Андрей Гюров за служебен премиер. Държавният глава благодари на десетимата кандидати за служебен министър-председател за проведените разговори. Тя представи аргументите, с които потенциалните кандидати са отказали поста – конфликт на интереси, несъвместимост между заеманата длъжност и поста служебен премиер, несъвместимост с българското и европейското законодателство. „Приелите да бъдат служебен премиер посочиха като аргумент „за“ единствено изпълнението на конституционните задължения“, заяви Йотова.

Единствено, по думите на президента, Андрей Гюров е заявил, че ще подаде оставка от поста, който заема. „Така отпада съмнението за конфликт на интереси. Не подлагам останалите институции – БНБ, институцията на омбудсмана и Сметната палата, на съмнения за политическа обвързаност“, посочи държавният глава.

Илияна Йотова подчерта, че последните промени в Конституцията са оставили президентската институция без избор при посочването на служебен министър-председател. „Целта беше да се орежат правомощията на президентството в разрез с основаната философия не само на българския основен закон, но и на европейското право за разделението на властите“, заяви президентът. Тя отбеляза, че всеки кандидат за потенциален служебен премиер е избран от политическото мнозинство в Народното събрание. „Конституционните промени доведоха до крайна политическа поляризация по отношение на кандидатите за служебни министър-председател. Днес изборът е сведен не до най-подходящия премиер, а дали е от статуквото или опозицията“, подчерта Илияна Йотова.

Президентът посочи какво очаква от Андрей Гюров, като му възлага да състави служебно правителство. „Разчитам думите на г-н Гюров „при ясни принципи и без скрити условия“ като заявка за провеждане на изборите според очакванията на българските граждани, за поемане на политическа отговорност заедно с действащото Народно събрание за решаването на всички неотложни въпроси пред държавата.

Държавният глава благодари на парламентарните групи, които участваха в консултациите, че са очертали дневния ред на служебния кабинет. „Парламентарните групи проявиха общо разбиране за основните проблеми пред България – незабавни мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в евро с безевров бюджет, регулиране на цените на електроенергията, бързи мерки за най-уязвимите семейства, разрешаване на случая „Петрохан“, изпълнение на ангажиментите към външнополитическите партньори и външна политика в интерес на България“, изтъкна Илияна Йотова.

Президентът очаква Андрей Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск. „Да поеме отговорност като премиер, но и отговорност за министрите, които ще посочи. Те няма да са мой избор. Г-н Гюров носи отговорност пред Народното събрание, където той и служебният кабинет ще положат клетва“, подчерта държавният глава.