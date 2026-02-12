Изправят пред съда двама, ограбили бронирана кола в Италия, въоръжени с "Калашников"





Двама мъже ще се явят в съда в Италия след драматичен въоръжен грабеж на брониран камион за сигурност на магистрала в понеделник.

Маскирана банда нападна превозното средство с автомати „Калашников“ и ограби колата на ученичка, докато се опитваха да избягат при опит за грабеж, който завърши с престрелка с карабинерите

Групата, съставена от най-малко шест души, произведе няколко изстрела по карабинерите, като един полицай получи раняване.

Министърът на отбраната на Италия Гуидо Кросето определи събитието като „кървав инцидент с размяна на огън и абсолютен приоритет: защита на общността, застрашена от лудостта на престъпниците“.

Кросето поздрави служителите за ефективната им реакция. „Искрени благодарности на всички мъже и жени в униформа, които всеки ден ни защитават и гарантират безопасността на страната ни“, каза той в изявление.

Бандата спря превозно средство на пътя пред бронирания камион, принадлежащ на охранителната компания Battistolli, преди да го запали, принуждавайки движението да спре.

Охранителната компания определи широко разпространените кадри от инцидента като шокиращи, добавяйки: „Изразяваме нашата близост и солидарност с нашите колеги, замесените минувачи и техните семейства.“