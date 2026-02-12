Повдигнаха обвинение на полицайката, опитала да пренесе в Турция кокаин





Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняема Д.Г., на 34 г., за това, че на 10.02.2026 г., на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, с лек автомобил, марка „Опел“, нейна собственост, направила опит да пренесе през границата на страната - от Република България в Република Турция, без надлежно разрешително, високорисково наркотично вещество - кокаин, с общо бруто тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 381 евро. Опитът е останал недовършен поради независещи от нея причини. Престъплението е квалифицирано по чл.242 ал.2 вр. чл.18 ал.1 от Наказателния кодекс. Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца.

На 10 февруари 2026 г., около 15 ч., на ГКПП „Капитан Андреево“ в посока от Република България към Република Турция, пристигнал лек автомобил, марка „Опел“, управляван от Д.Г. Тя пътувала сама в колата. При извършена митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо бруто тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 381 евро.

По досъдебното производство е установено, че управляваният от Д.Г. лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея.