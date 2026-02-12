Днес Йотова връчва мандат на Андрей Гюров за съставяне на служебно правителство





Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров.От 10:00 часа държавният глава ще приеме подуправителя на БНБ на "Дондуков" Вчера президентът посочи Андрей Гюров като кандидат за служебен премиер. До избора на Гюров се стигна, след като той и други четирима от така наречената "домова книга" изразиха готовност да заемат поста на служебен министър-председател.

След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.