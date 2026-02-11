Районен съд Дупница признава подсъдимия Г. Б. /неосъждан /, за виновен в това, че: На 28.08.2024 год., в гр. Рила, област Кюстендил, като е проявил жестокост към гръбначно животно - куче от женски пол, порода „Г….“, собственост на мъж от гр. Рила, е причинил противозаконно смъртта му и деянието е извършено по особено мъчителен начин за животното (подхвърлил е парче колбас, съдържащо химическо вещество - етиленгликол, съставна част на антифриза, което кучето е погълнало и попадайки в стомашно-чревния му тракт е довело до спиране на дишането и недостиг на кислород в мозъка, сърцето, всички органи и мускули), като го осъжда и му налага наказания - „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и „глоба“, в размер на 1022,58 евро /равностойност на 2000 лева по фиксиран курс на БНБ 1.95583 лева за евро/. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода“, за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.
Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев осъжда подсъдимия да заплати по сметка на ОДМВР - Кюстендил направените по делото разноски, в общ размер на 510,86 евро, за изготвена ветеринарномедицинска експертиза; видеотехническа експертиза и токсикохимична експертиза, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт и по сметка на РС Дупница, сумата от общо 260,96 евро за изготвена съдебнопочеркова експертиза и за разноски за явяване на вещите лица по делото.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Кюстендил.
Условна присъда за мъж, нагостил за последно куче с парче колбас с антифриз
