Сомалийски самолет се приземи Индийския океана след аварайно кацане







Авиокомпания в Сомалия похвали един от своите пилоти, след като той аварийно приземи пътническия си самолет, който е претърпял техническа повреда, на брега до международното летище на столицата, като всички 55 души на борда са оцелели.

Starsky Aviation заяви, че бързата реакция на пилота е била от решаващо значение за спасяването на 50-те пътници и петимата членове на екипажа.

Екипажът на самолета, Fokker 50, е ​​съобщил за проблем малко след излитането от Могадишу във вторник сутринта и е поискал самолетът да се върне, съобщиха от Сомалийската гражданска авиационна администрация (CAA).

След това самолетът се приземи, но не успя да спре на пистата, прелитайки над пистата, преди да се приземи в плитки води, каза директорът на CAA Ахмед Макалин Хасан.

Все още не е ясно какъв точно е бил проблемът.

Кадри, публикувани в X, показват как пътници напускат самолета и се отдалечават от останките на брега на Индийския океан. Няма съобщения за сериозни пострадали.

Мисията на Африканския съюз в Сомалия заяви, че войските на ООН и Африканския съюз са били „бързо разположени“, за да помогнат в спасителните усилия. Министърът на транспорта на Сомалия също е бил на мястото на инцидента, добавиха от публикацията им в X.

„С облекчение потвърждаваме, че всички пътници и екипаж са в безопасност. В ход са разследвания, за да се установи какво е причинило техническия проблем, довел до аварийното кацане“, каза говорителят на Starsky Хасан Мохамед Аден.

„Бързото и спокойно вземане на решения от пилота изигра решаваща роля за осигуряване на безопасността на всички на борда и го поздравяваме за начина, по който се справи със ситуацията“, добави той.