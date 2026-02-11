Мъгли ограничават видимостта на много места по пътищата





Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -4°С до +7°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб вятър духа в областите: Варна, Добрич, Монтана, Силистра, Смолян и Ямбол.

Дъжд вали в област Плевен.

Слаб сняг вали в районите на Кула /обл. Видин/, Банкя и Гинци /обл. София/.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

До 50 м на АМ „Тракия“ в участъка от км 308+000 до км 330+000 /обл. Бургас/, в района на проход „Троянски“ и Абланица /обл. Ловеч/, Лом /обл. Монтана/, планинските части на Сливен като и в районите на Раднево и Твърдица /обл. Сливен/ и района на Антоново /обл. Търговище/.

До 100 м в районите на Опан и Голеш /обл. Стара Загора/, Тополовград и Харманли /обл. Хасково/.

До 150 м в района на Нова Загора /обл. Сливен/.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Бургас:

Движението от км 335+650 до км 337+950 посока София се ограничава в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затворена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.02.2026 г.;

Движението от км 346+310 до км 348+550 посока София се ограничава в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затворена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 11.02.2026 г.;

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 12.02.2026 г.

Движението от км 35+450 до км 35+700 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 12.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус“, в района на пътен тунел „Топли дол“, се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка от п. в. ”Невша” – п. в. “Повеляново” от км 375+800 до км 407+000 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Работните участъци са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 13.02.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка при км 13+100 се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.02.2026 г.;

Движението в участъка при км 19+600 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.02.2026 г.;

Във връзка с облекчаване на натоварения трафик по АМ „Струма“ при вход към кръгово кръстовище в посока София – Перник се въвежда временна организация на движение на ПВ „Даскалово“ на АМ „Струма“, както следва:

- Входът от гр.София по АМ „Струма“ към път I-6 Перник – Кюстендил се организира през дясна външна лента на кръговото на п.в. „Даскалово“ към дясна лента на път I-6 Перник – Кюстендил. За изход към път I-1(за с.Драгичево) да се обособи лява лента с зона за изчакване и знаци Б2 и Г1. Двете ленти да се отделят с физическа преграда (конуси/бализи).

- Входът от гр.София и от гр.Дупница по I-1 Владая – Драгичево се организира през средна лента на кръговото на ПВ „Даскалово“ към лява лента на път I-6 Перник – Кюстендил в часовия диапазон от 16:00 ч. до 20:30ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.02.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението от км 52+500 до км 54+000 посока София се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на скални откоси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.02.2026 г.;

Движение с повишено внимание в участъка София – Благоевград от км 56+173 до км 56+553 тунел „Блатино“, поради изграждане на Приемо-предавателна станция на мобилен оператор. Ще бъде затворена за движение дясната тунелна тръба посока Благоевград. Движението ще се осъществява в лявата тунелна тръба посока София двупосочно с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Сигнализирано е с необходимите пътни знаци. Срок до 12.02.2026 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка София - Кулата от км 128+000 до км 152+000 се осъществява с повишено внимание и в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Движението се регулира от пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 13.02.2026 г.;

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения