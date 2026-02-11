Вятър от юг ще разпръсне облаците





Днес преди обяд облачността ще е значителна, а над Северозападна България и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. На изток ще е предимно слънчево, а след обяд и в южната половина от страната облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат предимно между 4° и 9°, по ниски в Северозападна България, където ще остане облачно и мъгливо през целия ден. В София максималната температура ще е около 7°.

В планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи. По върховете ще е мъгливо. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат около 7°-9°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.



В четвъртък след временно разкъсване на облачността тя отново бързо ще се вплътни. От юг ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат Южна България. Преди обяд на места в равнините ще е мъгливо. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток и ще продължи да се затопля. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°, по-ниски в северозападните райони. В петък ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Вятърът временно ще се ориентира северозапад и в Дунавската равнина ще се усили. Дневните температури слабо ще се понижат. В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи от дъжд. Ще е сравнително топло за средата на февруари. В неделя ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, в южните райони придружени с гръмотевици.