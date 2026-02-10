Земетресение с магнитуд 2.9 по Рихтер в района на град Дупница!

Земетресение с магнитуд М=2.9 в района на град Дупница!
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 10 февруари 2026 г., в 20:00 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 2.9 в района на град Дупница, област Кюстендил!
Епицентърът е на 10 км от град Бобов дол, на 30 км от град Кюстендил и на 50 км от град София.
Повече информация: https://ndc.niggg.bas.bg/
Усетихте ли земетресението? Може, да попълните нашият въпростник: https://ndc.niggg.bas.bg/survey/
10.02.2026
