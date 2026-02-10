Комисията за журналистиеска етика призова медиите да бъдат по-обрани при отразяване на случая "Петрохан"







Позиция на Комисията за журналистическа етика по повод отразяването на трагични събития и на разследването на причините за тях:

На 8 февруари 2026 след трагичната новина за нови смъртни случаи, свързани със случая “Петрохан”, в редовни и извънредни предавания медиите включиха гости и експерти, които коментираха събитията в очакване на повече официална информация.

В тези предавания на гостите бяха задавани въпроси за извършителите и дори за вината им, като имаше случаи гостите да внушават версии за конкретни „убийци” и „педофили” без доказателства и дори преди специализираните органи да са разгласили информация за броя на смъртните случаи и за резултати от провежданите следствени действия.

Комисията за журналистическа етика възразява срещу флагрантното незачитане на Етичния кодекс на българските медии и произволните внушения на версии, непочиващи на факти.

Призоваваме да се спре погазването на етичните стандарти, свързани с точност, безпристрастност и презумпция за невиновност.

Комисията за журналистическа етика с тревога констатира и разкриване на самоличност на деца и техните семейства, дори когато това е в състояние да им навреди. Етичният кодекс на българските медии предвижда общ стандарт за защита на личния живот, но и специален стандарт, забраняващ да се разкрива самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди: „2.4.4 Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди.” Медиите са длъжни да се въздържат от намеса в личния живот в нарушение на етичните правила, особено когато се засягат деца.

Предстоят дни, в които следствените действия ще привличат интереса на всички медии.

КЖЕ призовава към стриктно съобразяване с етичните журналистически правила, зачитане на правата на засегнатите лица и въздържане от недоказани оценки и обвинения.