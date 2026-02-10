Заради въвеждането на еврото: Печатат нови учебници





Издателска група „Просвета“ внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката нови учебници и учебни комплекти, по които ще се преподава от следващата учебна 2026/2027 година.

Те са по следните предмети и класове:

ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП:



математика - 1. и 2. клас;

технологии и предприемачество – 1. и 2. клас.

ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:



математика – 5. и 6. клас;

география и икономика – 5. и 6. клас;

технологии и предприемачество – 5. и 6. клас;

компютърно моделиране и информационни технологии – 7. клас.

КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ?



Промените са свързани с въвеждането на еврото – навсякъде в съдържанието левът и стотинката са заменени съответно с евро и евроцент. По математика и география и икономика за 5. и 6. клас има нова учебна програма и учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН. Паралелно с това е отразена и промяната на валутата във всички текстове, примери и задачи.

По всеки предмет има два различни учебника, разработени от два различни екипа – с логото на „Просвета – София“ и „Просвета Плюс“.

Освен печатни варианти учебниците имат и електронни варианти, които също са актуализирани.