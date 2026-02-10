Днес се почитат св. свщмчк Харалампий и св. мчца Валентина





Днес честваме църковния празник св. свщмчк. Харалампий - покровител на пчеларите. На този ден хората донасят мед в храмовете, който се благославя и освещава.

Харалампий е живял през II век и дълги години е бил епископ на град Магнезия в Тасалия. Бил вече над стогодишна възраст, когато по нареждане на император Септимий Север се започнало поголовно гонение и умъртвяване след жестоки мъчения на християните. За да спасят живота си, те трябвало публично да се отрекат от вярата си и да принесат жертва в езическите капища пред статуите на боговете. Без да се страхува за живота си, епископ Харалампий проповядвал Христовото учение. Инквизиторите мъчели новопокръстените, а той чудодейно церял раните им. Властниците заловили беззащитния старец и го изправили пред съд. Той се държал достойно и преди палача да спусне меча си върху него, Харалампий склопил очи и предал душата си на Бога. Така той загива мъченически за християнската вяра през 198 г. В българския народен календар денят се нарича още Хараланбей, Араланбей, Хараламповден, Чуминден. Според народните представи св. Харалампий е господар на болестите, главно на чумата. Приема се като покровител на меда и пчеларите, защото в неговото житие се споменава, че когато е бил в тъмницата и жестоко измъчван, той е лекувал раните си с мед. На сутринта раните заздравявали като по чудо.

Валентина произхожда от град Кесария в Палестина. Тя била благочестива девойка и дълбоковярваща християнка. Става жертва на гоненията срещу християните през 308 г. при Максимилиан II Галерий. Когато мъчителите се опитват да я накарат насила да принесе жертва в езическия храм, тя вместо дарове на божествата хвърля камък върху жертвеника и се обръща с гръб към горящия на него огън. Тази постъпка предрешава съдбата й - езичниците я обезглавяват.