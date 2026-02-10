Предимно облачно ще бъде днес





Днес ще е предимно облачно. Преди обяд на места в югоизточните райони ще има превалявания от дъжд, а почти през целия ден в северозападните и планинските – от сняг. След обяд над Югозападна и Централна България облачността ще се разкъса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони умерен вятър от изток-североизток, който в източната част от страната ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 3°.

В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, който след обяд е отслабне и ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В сряда ще преобладава облачно време, с по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 5° и 10°. В четвъртък и петък ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Отново на много места в страната ще има валежи, значителни по количество в Южна България. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток, който в петък за кратко ще се ориентира от северозапад и в Дунавската равнина ще се усили. Ще бъде сравнително топло за средата на февруари, въпреки че в петък дневните температури слабо ще се понижат. В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи от дъжд. В неделя и понеделник ще се създаде валежна обстановка. Ще преобладава облачно време с валежи, предимно от дъжд, в южните райони придружени с гръмотевици. В понеделник със застудяването в Северна и Западна България дъждът ще премине в сняг. Температурите ще се понижават и в понеделник минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 0° и 5°.