Днес по пътищата на Кюстендилска област се провежда СПО, акцент е недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и спазване на правилата за безопасност.
Започна специализирана полицейска операция в област Кюстендил
06.01.2026
Най-четено
- Започна специализирана полицейска операция в област Кюстендил
- Системата за влизане/излизане на ЕС вече се прилага на сухопътните български гранични пунктове
- Отново откриха наркотик в затвора в Бобов дол
- Жив е той, жив е! Днес се навършват 178 г. от рождението на Христо Ботев
- Днес православните християни отбелязваме един от най-големите празници – Богоявление
- Министър Караджов се похвали: За 3 минути обмених 222.37 лв. в пощенски клон
- Николай Василев: България не е била толкова богата от хан Аспарух
- За пръв път от 10 години: София е най-предпочитаното име сред новородените момичета
- Последно сбогом, Старши! От твоите момчета!
Темите от "Дупница"
- Започна специализирана полицейска операция в област Кюстендил
- Жив е той, жив е! Днес се навършват 178 г. от рождението на Христо Ботев
- Днес православните християни отбелязваме един от най-големите празници – Богоявление
- Институтът за пътна безопасност: МВР е прикрило смъртта на 62-ма, загинали при катастрофи тази годива
- Днес отбелязваме Попова Коледа, наричана още Зимен Кръстовден
- Жълт код за силен вятър и поледици
- Пациенти посещавали казина и игрални зали, докато по документи се водели в болница
- Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и двамата му заместници се отчетоха за 2025-а
- Кюстендилска вода няма да повишава цената на водата, защото е държавно предприятие