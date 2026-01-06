Започна специализирана полицейска операция в област Кюстендил

06.01.2026
 Днес по пътищата на Кюстендилска област се провежда СПО, акцент е недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества и спазване на правилата за безопасност.

