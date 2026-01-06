Отново откриха наркотик в затвора в Бобов дол





Вчера в Районното управление в Бобов дол е постъпил сигнал от служители на Затвора за намерени 2 опаковки бяло прахообразно вещество в района на затвора – в близост до сметохранилището. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, съдържанието на опаковките е реагирало на метамфетамин, общото му тегло е 3.90 грама. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.