Днес православните християни отбелязваме един от най-големите празници – Богоявление, денят в който св. Йоан Кръстител кръщава Исус във водите на река Йордан, а сам Бог се явил в онзи момент.Небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”. От явяването на Бога идва и названието на празника Богоявление. Йордановден пък го наричаме на реката, в която е кръстен Исус.
Празникът Богоявление е свързан с тайнството на водоосвещението, което според църквата ще очисти човешките грехове.
Неслучайно в народния календар Богоявление се празнува и като Водици, Водички, Водокръщи. А сред именниците е и Бистра.
Православният канон изисква днес празничен водосвет.
След обредното кръщаване на водата свещеникът хвърля кръста в реката или в морето. Ако кръстът замръзне във водата, годината ще е плодородна, а народът - здрав.
Богоявление се смята още за ден на светлината и просвещението.
Свързан с представата за кръстената вода и нейната очистителна сила, Йордановден се смята за последен от т. нар. Мръсни дни – период след Коледа, в който беснуват невидими, необясними, но опасни зли сили.
Днес всеки трябва да измие лицето и ръцете си с прясно донесена или светена вода, пие от нея; болни се къпят във водата, където е бил хвърлен кръстът, мъжки хора разклащат вировете, за да има здраве, здраво потомство и берекет.
Днес имен ден празнуват Йордан, Йорданка, Данка, Данчо. Празнуват и всички с имена, които съдържат думата Бог, или са произлезли от нея - Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Боян, Найден, Бистра и доста други.
За трапезата може да подготвите
Пълнени зелеви сърми с боб
Необходими продукти:
500 г боб
около 12 бр. зелеви листа
2 глави лук
1 стрък праз
олио
джоджен
чубрица
дафинов лист
сол
червен пипер
Начин на приготвяне:
Добре е фасулът да се накисне предната нощ във вода преди да се свари. Лука се запържва, след което се добавя и бобът и подправките. Сложете от готовата плънка във всеки зелев лист и завийте на сърма.
Печете в дълбока тенджерка на умерена фурна.
Сладко варено жито
Необходими продукти:
100 г жито за варене
1 ч.ч. счукани орехи
1/2 ч.ч. стафиди
2 бр. ванилии
1 с.л. канела
пудра захар
Начин на приготвяне:
Житото се слага да се вари докато не се разпукат зърната. Отцежда се и към него се добавят останалите продукти, разбърква се добре. Разпределя се в купички и е готово за сервиране.