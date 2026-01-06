



Днес православните християни отбелязваме един от най-големите празници – Богоявление, денят в който св. Йоан Кръстител кръщава Исус във водите на река Йордан, а сам Бог се явил в онзи момент.Небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”. От явяването на Бога идва и названието на празника Богоявление. Йордановден пък го наричаме на реката, в която е кръстен Исус.

Празникът Богоявление е свързан с тайнството на водоосвещението, което според църквата ще очисти човешките грехове.

Неслучайно в народния календар Богоявление се празнува и като Водици, Водички, Водокръщи. А сред именниците е и Бистра.

Православният канон изисква днес празничен водосвет.

След обредното кръщаване на водата свещеникът хвърля кръста в реката или в морето. Ако кръстът замръзне във водата, годината ще е плодородна, а народът - здрав.

Богоявление се смята още за ден на светлината и просвещението.

Свързан с представата за кръстената вода и нейната очистителна сила, Йордановден се смята за последен от т. нар. Мръсни дни – период след Коледа, в който беснуват невидими, необясними, но опасни зли сили.

Днес всеки трябва да измие лицето и ръцете си с прясно донесена или светена вода, пие от нея; болни се къпят във водата, където е бил хвърлен кръстът, мъжки хора разклащат вировете, за да има здраве, здраво потомство и берекет.

Днес имен ден празнуват Йордан, Йорданка, Данка, Данчо. Празнуват и всички с имена, които съдържат думата Бог, или са произлезли от нея - Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Боян, Найден, Бистра и доста други.

За трапезата може да подготвите

Пълнени зелеви сърми с боб

Необходими продукти:

500 г боб

около 12 бр. зелеви листа

2 глави лук

1 стрък праз

олио

джоджен

чубрица

дафинов лист

сол

червен пипер

Начин на приготвяне:

Добре е фасулът да се накисне предната нощ във вода преди да се свари. Лука се запържва, след което се добавя и бобът и подправките. Сложете от готовата плънка във всеки зелев лист и завийте на сърма.

Печете в дълбока тенджерка на умерена фурна.

Сладко варено жито

Необходими продукти:

100 г жито за варене

1 ч.ч. счукани орехи

1/2 ч.ч. стафиди

2 бр. ванилии

1 с.л. канела

пудра захар

Начин на приготвяне:

Житото се слага да се вари докато не се разпукат зърната. Отцежда се и към него се добавят останалите продукти, разбърква се добре. Разпределя се в купички и е готово за сервиране.