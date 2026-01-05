Николай Василев: България не е била толкова богата от хан Аспарух





Икономистът, бивш вицепремиер и министър Николай Василев заяви в ефира на „Тази сутрин“, че влизането на България в еврозоната е сбъдната мечта и изпълнена мисия, която хора като него са чакали от 20 години.

„България най-после по всички показатели е член на клуба на първокласните европейски държави. Шенген в комбинацията с еврозоната е много силно оръжие, което ще направи България по-богата, по-уважавана, по-успешна в следващите десетки години. Това важи и за хората, които са все още са скептични към темата и техните деца и внуци, които някой ден няма да помнят друго и няма да знаят, че има нещо различно от това България да бъде като останалите в Европа“, коментира той.

Бившият министър припомни за битките, които страната ни е водила, за да влезе в еврозоната

„Държавите, които отдавна влязоха в еврозоната – като Словакия, Прибалтика, Словения… Хърватия е последната, и те в началото също на 5 януари може да са имали някакви леки сътресения или съмнения, но на 5 февруари след това или години по-късно са забравили за тези неща. Сега с усмивка се чувстват по-успешни, цивилизовани. Никакви големи проблеми не са се случили в тези държави. Напротив, Хърватия, където бях преди няколко седмици за последен път, се радва на рекордни туристически сезони, на огромен ръст на заплатите - един от най-високите в Европа за последните години заедно с България. И на по-добър футболен отбор, разбира се“, посочи икономистът.

„Много дълго време, много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по-подготвена от България, защото само ние влязохме с толкова дълъг - 28 години и половина валутен борд, който работеше изключително добре, може би в световния мащаб най-добре. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат, работят“, заяви Николай Василев.

По думите му евентуално поскъпване на цените е "една вечна митология".

„Ако бях министър, щях да гласувам против бюджета и да си подам оставката“, заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката

"И се вярва на тези легенди - и за Харватия, че там имало някаква страшна инфлация. А за последните няколко години инфлацията в Харватия е 3-4% за няколко години. Тя е по-ниска отколкото беше в Харватия, преди да се влезе в еврозоната", коментира той и допълни, че от 28 години - откакто имахме валутен борд, няма нито една година, през която заплатите да не са растели по-бързо от инфлацията. Според него - "и тази година ще бъде такава".

Николай Василев очаква "двуцифрен ръст на заплатите, с малка инфлация" през 2026 година.

Той коментира, че е против увеличаването на данъци и че последните протести са били против безумното харчене на държавата, дефицити и дългове за сметка на бъдещите поколения.

"България беше много по-бедна държава и харчеше по-малко като процент БВП. България никога не е била толкова богата от хан Аспарух досега. И няма причина да харчи почти 50% от БВП - няма причина да се увеличават данъци, трябва да се намаляват разходи", коментира експертът.

Той заяви още, че не би отписал напълно този парламент отсега.