



Последно сбогом, Старши! От твоите момчета! Така се сбогуваха с легендарния треньор фубтолистите, които начело с Пенев изведоха България до 4-о място на Световното в САЩ през 1994-а година. Снимката бе публикувана в профила на Христо Стоичков във Фейсбук.

"Димитър Пенев беше винаги усмихнат и винаги загрижен за нас. Имах щастието да работя много години с него. Научи ме на много неща. До последния ден той беше усмихнат и помагаше на всеки. Само може да си спомняме за него с най-хубавото. Това е животът.

Той направи много футболисти. Искаше да бъдем с неговия характер и да взимаме най-доброто от него. Винаги трябва да обичаш и помагаш, когато си треньор. Това му беше най-голямото му качество. Да помага, да бъде рамо до рамо и да казва това, което мисли. Той още преди мача знаеше какво ще се случи.

Имам много спомени. Никога не ни остави. Винаги се е трудил за нас. Много неща могат да се кажат за него. Днес е труден ден", заяви Христо Стоичков.

Хиляди изпратиха легендарния футболист и треньор Димитър Пенев в последния му път. Поклонението пред тленните останки на треньор номер 1 на България за 20-и век започна в 10:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", като да си вземат последно сбогом с него присъстваха редица бивши футболисти, спортни деятели, политици и почитатели, на които Димитър Пенев донесе огромна радост с постиженията в забележителната си кариера.