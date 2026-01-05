18-годишен от Бобов дол "вкара" 2 юмрука на полицай





На 1.1.2026 г. 18-годишен младеж от Бобов дол е нанесъл телесна повреда на длъжностно лице – нанесъл е 2 юмручни удара в лицето на полицай, докато осъществява проверка. Извършителят на деянието е задържан с полицейска заповед, при последвалия обиск у него е открита бяла бучка/метамфетамин/. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест, количеството е 9.92 грама. Досъдебно производство е образувано по случая в Районното управление в Бобов дол, уведомена е прокуратурата.