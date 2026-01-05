Институтът за пътна безопасност: МВР е прикрило смъртта на 62-ма, загинали при катастрофи тази годива





2025 година се характеризира като период с най-мащабните законодателни промени, свързани с безопасността на движението по пътищата. Това обаче не доведе до очаквания резултат от 20% намаление на жертвите.

Така започва годишния обзор на Института за пътна безопасност, изпратен на редакционните имейли. В което писмо, експертите от инситута обвинявам медиите в измами по отношение на статистиките за ПТП-та през изминалата година. Да отбележим, че господин Богдан Милчев, също експерт в този институт, години наред бе част от структкурата на МВР по отношение на пътната безопасност. Та, да продължим с отчета на Института за пътна безопасност:



Бяха въведени драстично завишени наказания, Министерският съвет прие 43 извънредни мерки, а 36 пътни отсечки с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) бяха обявени за приоритетно обезопасяване. На практика мерките се оказаха стратегия за печелене на политическо време. Разчиташе се на фалшива пропаганда, като "средната скорост", медийни операции и статистически манипулации.

През 2025 година са загинали 518 души, при 526 загинали през 2024 година. Това представлява намаление от едва 1,5% - стойност, която попада в рамките на статистическата грешка и не може да бъде интерпретирана като резултат от ефективни и целенасочени мерки.

Внимателен анализ на публикуваната на сайта на МВР ежедневна статистика показва, че през 2025 година от отчет са свалени (заличени) 62 лица, загинали при ПТП. Това представлява около 12,0% от всички отчетени 518 загинали. За сравнение, през 2024 година са заличени 48 лица, или приблизително 9,1% от общо 526 загинали.

Чрез вътрешни правила МВР премахва от официалната статистика пътнотранспортни произшествия със загинали въз основа на полицейски доклади. По този начин реалният брой загинали за 2025 година се редуцира административно до 456 души, докато за 2024 година отчетените са 478.

Защо и как МВР заличава ПТП със загинали?

Това е административен подход основаващ се на незаконосъобразни вътрешни правила чрез който с полицейски доклад ПТП се изваждат от официалната статистика. По този начин МВР реагира на обществено политически натиск и отчита подобрение на пътната безопасност. Така е отчетен спад на загиналите през 2025 година с 4,6% вместо реалния спад от 1,5%.

Анализа на данните показва, че с увеличаването на обществения натиск за повишаване на пътната безопасност нараства и броят на заличените от отчет произшествия със загинали. До началото на месец ноември статистиката на МВР отчита 370 загинали — абсолютно същия брой, какъвто е отчетен и за същия период на 2024 година. В този момент от трибуната на Народното събрание народни представители започват да обвиняват правителството в неизпълнение на заявената цел за 20% намаление на загиналите при ПТП. Впоследствие, само в рамките на два месеца, от статистиката са заличени 21 загинали лица. Това представлява безпрецедентен рекорд в статистиката на МВР, водена от 1956 година насам.

Заключение

С приетите от МВР вътрешни правила от 2024 година статистическите данни за пътнотранспортните произшествия стават негодни за обективен анализ, въз основа на който да се планират и прилагат ефективни коригиращи действия. Налице е изразен субективизъм, който реагира на моментен обществен и политически натиск.

Подобен подход се използва в държавната администрация от десетилетия, но прилагането му в областта на пътната безопасност е изключително опасно. По този начин се създава фалшива реалност, която подменя фактите и пряко застрашава човешкия живот.