Тръмп се закани с втори удар срещу Венецуела, ако новото правителство му пречи да поправи страната





Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че Съединените щати може да нанесат втори военен удар срещу Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро, ако останалите членове на администрацията не сътрудничат в усилията му да „поправи“ страната.

Коментарите на Тръмп пред репортери на борда на Air Force One повдигнаха възможността за по-нататъшни военни интервенции на САЩ в Латинска Америка и предположиха, че Колумбия и Мексико също могат да се изправят пред военни действия, ако не намалят потока от незаконни наркотици към Съединените щати.

„

„Операция Колумбия ми звучи добре“, каза Тръмп. Той също така каза, че Куба, близък съюзник на Венецуела, „изглежда сякаш е готова да падне“ сама без военните действия на САЩ.

Мадуро е в център за задържане в Ню Йорк, очаквайки явяване в съда в понеделник по обвинения в наркотици. Залавянето му от Съединените щати предизвика дълбока несигурност относно това какво следва за богатата на петрол южноамериканска държава.

Тръмп заяви, че администрацията му ще работи с останалите членове на режима на Мадуро, за да ограничи трафика на наркотици и да реформира петролната си индустрия, вместо да настоява за незабавни избори за инсталиране на ново правителство.

Висши служители в правителството на Мадуро все още са на власт и нарекоха задържанията на Мадуро и съпругата му Силия Флорес отвличане.

„Тук има само един президент, чието име е Николас Мадуро Морос. Нека никой не се поддава на провокациите на врага“, каза министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело в аудиозапис, публикуван от управляващата социалистическа партия PSUV.

Изображения на 63-годишния Мадуро със завързани очи и белезници смаяха венецуелците. Операцията беше най-противоречивата интервенция на Вашингтон в Латинска Америка след инвазията в Панама преди 37 години.

Министърът на отбраната генерал Владимир Падрино заяви по държавната телевизия, че атаката на САЩ е убила войници, цивилни и „голяма част“ от охраната на Мадуро „хладнокръвно“. Въоръжените сили на Венецуела са активирани, за да гарантират суверенитета, каза той.

Кубинското правителство заяви, че 32 негови граждани са били убити по време на акцията.

Вицепрезидентът Делси Родригес, която е и министър на петрола, пое поста временен лидер с благословията на върховния съд на Венецуела и заяви, че Мадуро остава президент.

Родригес отдавна се смята за най-прагматичния член на вътрешния кръг на Мадуро. Но тя публично опроверга твърдението на Тръмп, че е готова да работи със Съединените щати.

Тръмп заяви, че Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, „ако не направи това, което е правилно“, според интервю за списание The Atlantic в неделя.

Венецуелското министерство на комуникациите не отговори веднага на искане за коментар по тази забележка.



Администрацията на Тръмп определи залавянето на Мадуро като мисия на правоприлагащите органи, за да го принудят да се изправи пред наказателните обвинения на САЩ, повдигнати през 2020 г., включително заговор за наркотероризъм. Мадуро отрече да е участвал в престъпления.

Но Тръмп също така заяви, че американските петролни компании се нуждаят от „пълен достъп“ до огромните резерви на страната и предположи, че притокът на венецуелци, емигриращи в Съединените щати, също е повлиял на решението за залавянето на Мадуро.

„Това, което наистина е повлияло (на решението за залавянето на Мадуро), е фактът, че той изпрати милиони хора в страната ни от затвори и психиатрични заведения, наркодилъри, всеки наркоман в страната му беше изпратен в страната ни“, каза Тръмп.

Точка 1 от 8 Членове на милиционерската групировка, известна като „Колективос“, участват в марш, призоваващ за освобождаването на президента на Венецуела Николас Мадуро, след кВенецуелското правителство от месеци твърди, че Тръмп се стреми да отнеме природните ресурси на страната, особено петрола ѝ, а служителите са използвали много от предишното твърдение за Тръмп.

На първото си заседание на кабинета Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро, отправи директен апел към Тръмп: „Нашите народи и нашият регион заслужават мир и диалог, а не война“.

Очаква се Мадуро да се яви по-късно в съда в Ню Йорк, след като беше заловен заедно със съпругата си по време на американски въздушни удари срещу страната в събота.

Той е изправен пред обвинения, свързани с трафик на наркотици, които отрича.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви през уикенда, че САЩ са във война „срещу организациите за трафик на наркотици“, а не срещу самата Венецуела.