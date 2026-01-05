Гръцките фермери възобновиха блокадите, действията им са непредвидими





Третото общогръцко събрание на фермерите се проведе, както беше планирано, по обяд в неделя в Неа Малгара, с участието на делегации от цялата страна.

Според известното досега, делегациите, участващи в събранието, единодушно решиха да продължат с нова 48-часова блокада на пътища, крайпътни зони и митници следващия четвъртък и петък.

В интервю за ERT, Ризос Марудас, представител на блокадата в Никея, говори за „ескалация на мобилизациите“ с „48-часово затваряне на пътища на ключови стратегически точки в четвъртък и петък“.

По-конкретно, фермерите ще затворят кръстовището Бралос в четвъртък и петък с трактори и превозни средства, „разделяйки Гърция на две“, както казаха те. В същото време те ще продължат с блокади в Темпи, затваряйки националния път Солун-Атина, магистралата Егнатия и Йонийската магистрала, в Сиатиста в Западна Македония, но също и в Пелопонес, в Нестани. Неа Малгара също ще бъде затворена. В същото време блокадите ще продължат в митническите пунктове и на транзитните станции Евзони, Ники, Промахона, Екзохи, Ормени и Кипи, както и по страничните пътища в много райони на страната.

„В четвъртък и петък ще има обща ескалация и правителството има възможност да предложи решения, за да можем да влезем в истински диалог“, каза говорителят на блокадата на E65, Костас Целас. „Ако искат, могат да ни поканят утре на искрен, съществен диалог, с решения, за да можем да се приберем и да сложим край на тази 48-часова блокада веднъж завинаги.“ „Борбата не спира“, добави г-н Целас, според ΑΕΝ-ΜΑΕ.

„Посланието, което излезе оттук днес, е, че не отстъпваме, не се страхуваме от нищо, без значение колко заплахи ни отправят, ние сме оградени по улиците, ще ескалираме борбата срещу правителството, което не разбира“, заяви от своя страна земеделският синдикалист Костас Анестидис от блокадата на Нео Малгари.



Припомня се, че правителството преди неделното събрание в Малгара изпрати посланието, че ще приеме по-твърда линия, ако фермерите решат да ескалират мобилизациите.

Така нареченият „план Б“ на правителството може да включва например налагането на административни санкции и глоби срещу тези, които участват в блокади, като извършват незаконни действия като „отваряне“ на пътни такси и възпрепятстване. движение.



Правителството обаче би искало, ако може, да избегне подобен сценарий на ескалация на конфронтацията със селскостопанския свят.

Изявленията на висши държавни служители също бяха показателни за това.

„Правителството поема собствена отговорност, обществото очаква същото от земеделските производители“, заяви преди няколко дни министърът на развитието на селските райони и храните Костас Циарас.



„Когато създавате блокада, всъщност причинявате трудности в икономическия и социалния живот на страната и същевременно отказвате да влезете в диалог с министър-председателя, всяка добросъвестна трета страна има право да формулира голям въпрос относно това отношение.“ „Има ли други цели?“, попита от своя страна вицепремиерът Костис Хацидакис.

„Нашата борба не е да се изправим пред държавни репресии и авторитаризъм“, предупреди обаче от своя страна лидерът на земеделския синдикат Ризос Марудас след края на неделното събрание в Малгара.

Тъй като действията на гръцките фермери са непредвидими, то е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи у нас и в двете посоки.