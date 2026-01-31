С традиционното тържествено шествие Дупница отбелязва 148 години Освобождение





С историчесска възстановка и традиционното шествие Дупница отбелязва днес 148 години Освобождение.

Посрещането на майор Орлински и войниците му от местното население ще бъде пресъздадено изцяло по спомените на Никола Лазарков, който е описал подробно този ден.

Както и през 1878 година, посрещането ще стане на кръстовището при Рибарника, където майор Орлински ще пристигне заедно с войниците си на коне и в автентични униформи от онова време точно в 11 часа. Начело ще бъдат всички свещеници от общината, като в този час, както и през 1878 година, всички църковни камбани ще започнат да бият, обявявайки освобождението на града. По спомените на Лазарков, освободителите ще бъдат посрещнати с автентичните за региона музикални инструменти. Цялата среща, диалогът между свещеника и майор Орлински, които са подробно описани от историка, ще бъдат пресъздадени напълно. Шествието на свободата, такова, каквото е било, ще поеме по стъпките, по които са вървели тогава освободителите и хилядите дупничани.

На площад Свобода от 12ч. започва концертът на Ваня Балканска и гайдарска формация с ръководител Петър Янев

В 13:30ч. пак на площад " Свобода" ще бъдат представени традиционни за Дупнишкия крой ястия с участието на Станислав Иванов и Тоби Димова.

В 18:00 ч. започва концертът на ансамбъл Тракия в Спортната зала в Дупница. Входът е свободен.