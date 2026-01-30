





Лекари от УМБАЛ - Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, информира БНТ. По закон то се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят". Знаели за действието му от коментари в социалните мрежи.

"Веселбата" завършва в Шокова зала на болницата, с промивка на стомаха и спешна реанимация. След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома.

"Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Момчетата дойдоха да видят приятеля си. Бяха разкаяни и разстроени. Когато се върна в съзнание, той също се разплака и се извини на майка си. Всички плачеха – и деца, и родители", разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ - Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето.

За случая е информирана полицията. Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено с лекарско предписание. По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.

През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти. Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.

Лекарите отправят апел към родителите да бъдат особено внимателни в крехката тийнейджърска възраст. Те съветват да се следи за промени в поведението – внезапна затвореност, смяна на настроения, засилен интерес към опасни "предизвикателства" в социалните мрежи, както и разговори между връстници, свързани с медикаменти, експерименти и търсене на силни усещания. Изключително важно е да се поддържа постоянен, спокоен и доверителен диалог, да се проявява интерес към тяхната среда, онлайн съдържанието, което следят, и емоционалните им преживявания, особено при любовни разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от страна на връстници.

Във връзка със случая с предозиралото с лекарство за епилепсия дете, закупено без рецепта, служители от ОД на МВР - Бургас изясняват местоположението на бургаската аптека, за да предоставят данните на контролните органи - Изпълнителна агенция по лекарствата, Регионалната здравна инспекция и Националната здравноосигурителна каса, които да вземат отношение по компетентност, съобщиха от полицията.