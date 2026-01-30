На поредна фалшива шофьорска книжка, издадена в Гърция, се натъкнаха полицаи в Дупница

DenNews.bg
30.01.2026
размер на текста:

 Вчера при проверка на лек автомобил „Форд“  на улица „Бузлуджа“ в Дупница, полицаите установили, че водачът представя неистинско свидетелство за управление, което е издадено в Гърция. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети