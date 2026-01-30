Вчера при проверка на лек автомобил „Форд“ на улица „Бузлуджа“ в Дупница, полицаите установили, че водачът представя неистинско свидетелство за управление, което е издадено в Гърция. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
На поредна фалшива шофьорска книжка, издадена в Гърция, се натъкнаха полицаи в Дупница
30.01.2026
Най-четено
- Лекари от УМБАЛ - Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия
- На поредна фалшива шофьорска книжка, издадена в Гърция, се натъкнаха полицаи в Дупница
- Затвор и пробация за двама от Бобов дол, удряли с камък по главата съгражданин
- Danone изтегля от Германия 3 партиди Aptamil заради токсини
- Тръмп: Путин се съгласи да не атакува украинските градове седмица заради студеното време
- Совалките при Йотова за назначаване на служебно правителство продължават
- На 30 януари честваме празника на свeтите Трисветители
- Македонските превозвачи вдигнаха блокадата по границата, сръбските им колеги-не
- Актуалната пътна обстановка по информация на АПИ
Темите от "Дупница"
- На поредна фалшива шофьорска книжка, издадена в Гърция, се натъкнаха полицаи в Дупница
- На 30 януари честваме празника на свeтите Трисветители
- Македонските превозвачи вдигнаха блокадата по границата, сръбските им колеги-не
- Жълт код за дъждове на изток, на запад облаците се отдръпват
- 7 месеца затвор за измамник, дебнел за жертви край автокъщите в Дупница
- Става все по-интересно: И зам.-обмудсманът Мария Филипова иска да става премиер
- Иззеха 7 ментета от магазин в Дупница, продавани като оригинални парфюми
- Арестуваха дрогиран шофьор в Дупница и откриха в дома му цигара с канабис
- Днес ни връхлита средиземноморски циклон, оранжев код за наводнения в 6 области