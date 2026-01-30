Danone изтегля от Германия 3 партиди Aptamil заради токсини





Френската хранителна компания Danone е изтеглила от германския пазар поне три партиди от бебешката формула Aptamil, става ясно от писмо до търговец на едро, видяно от "Ройтерс", цитиран от News.bg.

Мярката е част от усилията на компанията да ограничи последствията от сигнал за възможно токсично замърсяване, започнало първоначално с продукти на Nestlé.

В писмото, датирано от 26 януари, Danone Deutschland е поискала от търговеца Alliance Healthcare да изтегли определени партиди Aptamil, произведени между май и август 2025 г. Документът, публикуван от онлайн аптеката Shop Apotheke, посочва, че е вероятно наличностите вече да са минимални или изчерпани, тъй като впоследствие са доставени нови продукти.

От Danone заявиха още в края на миналата седмица, че изтеглят конкретни партиди бебешки формули на целеви пазари, без да уточняват засегнатите марки, държави или обеми. Компанията подчерта, че смята продуктите си за безопасни и отговарящи на всички приложими стандарти, но към момента не е дала допълнителен коментар по конкретния случай в Германия.

Първите опасения около продуктите се появиха през декември, а в началото на януари Nestlé съобщи, че изтегля партиди от свои формули за кърмачета, включително SMA, BEBA и NAN, заради възможно замърсяване с токсина церeулид. Веществото, произвеждано от бактерията Bacillus cereus, може да предизвика гадене и повръщане.

Оттогава изтеглянията обхванаха десетки държави и се разшириха и към други френски производители като Lactalis и Vitagermine, като общите загуби за сектора могат да надхвърлят 1 млрд. долара. Акциите на Danone са поевтинели с близо 13% през последните две седмици.

Френските власти разследват дали има връзка между смъртта на две бебета и изтеглените формули. В Германия Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните съобщи в четвъртък, че определени партиди на Danone се изтеглят, като официално изземване се обявява само ако е потвърдено, че продуктите са достигнали до крайни потребители.

Според регулаторите случаят показва колко бързо един компрометиран компонент може да се разпространи в строго регулирания сектор на храните за кърмачета, предизвиквайки незабавни реакции и силни сътресения на пазара. Токсинът церeулид е открит в съставка, доставена от външен доставчик, като френското министерство на земеделието и ирландските власти по храните съобщиха, че проблемната суровина - масло от арахидонова киселина - е произведена в Китай.