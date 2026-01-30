Тръмп: Путин се съгласи да не атакува украинските градове седмица заради студеното време





Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че руският президент Владимир Путин се е съгласил да не атакува столицата на Украйна Киев и други градове и населени места в продължение на една седмица поради „изключително студеното“ време.

Русия не е потвърдила подобно споразумение, но украинският президент Володимир Зеленски приветства съобщението на Тръмп и заяви, че очаква Русия да спази обещанието си.

Тръмп не уточни кога ще започне паузата, но температурите в украинската столица се очаква да паднат рязко от четвъртък вечерта и да достигнат -24°C през следващите няколко дни.

Русия засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна през лютата зима, както се случва и през студените периоди, откакто започна пълномащабното нахлуване през 2022 г.

Говорейки на телевизионно заседание на кабинета във Вашингтон, президентът на САЩ заяви: „Лично помолих президента Путин да не обстрелва Киев и различните градове в продължение на една седмица и той се съгласи да го направи.“

„Беше много хубаво. Много хора казаха: „Не си губете времето, няма се получи.“ Но Путин го направи“, добави Тръмп.

По-късно в четвъртък, в публикация в социалните медии, Зеленски каза, че Тръмп е направил „важно изявление“ относно „възможността за осигуряване на сигурност за Киев и други украински градове през този екстремен зимен период“.

„Нашите екипи обсъдиха това в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Очакваме споразуменията да бъдат приложени“, каза той.

По информация на ВВС Украйна се е съгласила да повтори действията на Москва, като в отговор е преустановила собствените си атаки срещу руски петролни рафинерии.

Миналата седмица руски, украински и американски преговарящи се срещнаха в ОАЕ за първите тристранни преговори от началото на войната.

Всички страни определиха разговорите като конструктивни, но нямаше съобщение, че Русия се е съгласила да преустанови атаките си за времето на екстремните студове, които в момента обземат региона.

Вместо това атаките продължават, осакатявайки електрозахранването на големите украински градове, оставяйки милиони без отопление или електричество.

Електроснабдяването извършва денонощни ремонти, но работата им може бързо да бъде обезсилена от руски въздушни атаки.

Дори когато електрозахранването се възстанови, то трае само няколко часа - достатъчно за зареждане на уредите, но не и за съществено затопляне на домовете.

