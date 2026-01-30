Совалките при Йотова за назначаване на служебно правителство продължават





В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя Димитър Главчев и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Досега имаме 2 заявки за поста служебен министър-председател: от зам.-управителя на БНБ Андрей Гюров и зам.- омбудсмана Мария Филипова.