На 30 януари честваме празника на свeтите Трисветители





Денят на светите Триосветители е християнски празник, отбелязван на 30 януари от Православната църква и Източнокатолическите църкви в памет на Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. Тримата са влиятелни епископи на ранната църква и играят важна роля за оформянето на християнското богословие.

Историята на празника датира от времето на управлението на византийския император Алексий I Комнин, когато в Константинопол във връзка с учението на Василий Врач възниква спор за първенството между Отците на църквата.

В българския фолклор е регистрирано вярването, че тримата светци са три стълба, на които се крепи земята, поради което на някои места празникът е наричан Тристопци.

Този ден са избрали за свой празник висшите православни богословски школи - факултети и духовни академии. Като въздава равночестна прослава на св. Три светители - Василий Велики (379 г.), Григорий Богослов (390 г.) и Йоан Златоуст (407 г.), светата Църква свидетелства, че те са равни пред нея по дарования, заслуги и святост. Тези великани на светостта, благовестието и богословието, които Сам Бог подарил на Своята Църква в тежките дни на нейните противоеретически борби, засияли с безсмъртна светлина след своето блажено отминаване от света. Пред техните ослепителни дарования и нетленни приноси продължавал да се прекланя свещеният събор на вселенската православна общност.

Растящият възторг на вярващите християни още от V век за мнозина се превърнал в опасно увлечение на неуместни предпочитания. В Цариград през XI век се стигнало до истинско разделение между вярващите, които започнали да се обявяват за "василиани", "григориани" и "йоанити". Наложила се благодатната намеса на самите Трима светители, които целия си живот посветили на църковното единомислие и общохристиянския мир. Те се явили във видение на св. Йоан Евхаитски († ок. 1095 г.), който станал митрополит на Евхаита по времето на византийския император Алекси I Комнин (1048–1118). И от вечността великите светители проявили любвеобилна грижа за Църквата, която била застрашена от смущения поради неразумната любов към тяхната памет. Те поръчали на евхаитския светител Йоан да каже в Цариградската патриаршия да се обяви един календарен ден за общото им честване, с което да се утвърди истината за тяхното еднакво достойнство пред Бога. За такъв ден през 1076 г. бил обявен 30 януари. За новоустановения празник Йоан Евхаитски съставил тържествена служба.

В България има няколко храма, посветени на свети Три светители

Параклис „Свети Три светители“ - един от над 50-те параклиса[3] в Асеновград. Построен е през 1998 година. Намира се между крайната югоизточна част на местност „Параколово“ и язовир „40-те извора“. Принадлежи на Пловдивска епархия на Българската православна църква;

Черква „Свети Три светители“ - намира се в Горна Оряховица. Построена е през 2012 година. Принадлежи на Великотърновска епархия на БПЦ;

Параклис „Свети Три светители“ - намира се в село Искра, община Първомай. Храмът принадлежи на Пловдивска епархия на БПЦ;

Орландовски манастир „Свети Три светители“ - намира се квартал „Орландовци“ на град София. Днес манастирът е периодично действащ. Принадлежи на Софийска епархия на БПЦ[6];

Чепински манастир „Свети Три светители“ - намира се в село Чепинци, район „Нови Искър“ на Столична община. Днес манастирът е действащ, женски.[7] Принадлежи на Софийска епархия на БПЦ;

Черква „Свети Три светители“ - намира се в град Шумен. Построена е през 1857 година. Принадлежи на Варненската и Великопреславска епархия на БПЦ.