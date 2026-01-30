Македонските превозвачи вдигнаха блокадата по границата, сръбските им колеги-не







Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа на 30 януари 2026 г.

Границата с Гърция:

От 20.01.2026 г през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи «Златоград», «Маказа» и «Ивайловград».

На граничните преходи «Кулата», «Илинден» и «Капитан Петко войвода» преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Границата с Република Турция:

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Границата с Република Северна Македония:

От 21:00ч. на 29.01.2026 нормалното преминаване през ГКПП на българо-северномакедонската граница е възстановено. Леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения.

Границата с Република Сърбия:

По информация на сръбските гранични власти, шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген. Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено.

Границата с Румъния:

Трафикът е нормален на всички гранични преходи.