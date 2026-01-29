7 месеца затвор за измамник, дебнел за жертви край автокъщите в Дупница





Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 7 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим, на подсъдим, който се призна за виновен в измама, извършена в условията на опасен рецидив. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.

Подсъдимият К. Б. / на 49 г., осъждан / се признава за виновен в това, че: За времето от 08.10.2022 год. до 05.11.2022 год. в с. Борован, обл. Враца и в гр. Дупница, в близост до ПП Е-79, , при условията на продължавано престъпление, с две деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение в две лица и с това им е причинил имотна вреда в общ размер на 2 556 лева, като деянието е извършил при условията на опасен рецидив. К. Б. е възбудил заблуждение в двама мъже, че ще им достави лек автомобил и с това им е причинил имотна вреда в размер, съответно на 1500 лева и 560 евро, платени изцяло чрез „…..“ и на ръка на обвиняемия К. Б. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

К. Б. е изтърпял ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, наложено по дело на РС Кюстендил през 2020 г., с което е признат за виновен в обсебване на два леки автомобила.