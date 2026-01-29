Става все по-интересно: И зам.-обмудсманът Мария Филипова иска да става премиер







Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме поста на служебен министър-председател. Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова.



Как компактната вертикална електрическа сушилня улеснява живота у дома?tvboutique.bg

„Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”. Ще приема, ако тя прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова.

Пред журналисти тя каза, че от 15 години е държавен служител и работи за благополучието на хората.