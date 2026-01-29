Става все по-интересно: И зам.-обмудсманът Мария Филипова иска да става премиер

29.01.2026
Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме поста на служебен министър-председател. Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова.


„Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”. Ще приема, ако тя прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова.

Пред журналисти тя каза, че от 15 години е държавен служител и работи за благополучието на хората.

 

