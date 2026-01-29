Продължават консултациите за съставяне на правителство





Президентът Илияна Йотова продължава срещите си в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство

В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

Днес в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.