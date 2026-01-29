Актуалната пътна обстановка по информация на АПИ





Информация за състоянието на републиканските пътища към 6:30 ч. на 29.01

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -6°С до +12°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб вятър духа в почти цялата страна.

Дъжд вали в областите Варна, Враца, Русе и Смолян.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 04.02.2026 г.;

Движението от км 35+450 до км 35+700 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 04.02.2026 г.;

Движението в участъка от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус“, в района на пътен тунел „Топли дол“, се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 31.01.2026 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза“ - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 29.01.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Ветрино“ – п.в. „Суворово“ от км 386+000 до км 402+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание,поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.01.2026 г.

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ - п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.02.2026 г.

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- „Върбишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки“ - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Котленски“ - отворен за всички МПС;

- „Печинско“ - отворен за всички МПС.

- „Превала“ - отворен за всички МПС;

- „Предел“ - отворен за всички МПС.

- „Приморски“ - отворен за всички МПС;

- „Републиката“ - отворен за всички МПС;

- „Ришки“ - отворен за всички МПС;

- „Рожен“ - отворен за всички МПС;

- „Айтоски“ - Движението по път III-208 през „Айтоски“ проход в участъка Айтос – Ябълчево от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 т;

- „Вратник“ - забранен за МПС над 10 т на участъци. Срок до 30.12.2026 г.;

- „Дюлински“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Пампорово“ - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан“ забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Твърдишки“ - забранен за МПС над 10 т;

- „Троянски“ - забранен за МПС над 12 т;

- „Шипка“ - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2026 г.