Марек завърши наравно срещу Спортист Своге





Марек завърши наравно 3:3 с тима на Спортист Своге в контрола, играна на терена в Бобошево, информираха от клубния сайт Марек 1915

Дупничани поведоха в резултата в самото начало на мача с гол на новото попълнение Китан Василев. По-късно символичните гости от Своге възстановиха равенството за 1:1 чрез Васил Димитров.

Спортист пропусна дузпа, бита от Томас Добрев, но след това поведе за 1:2 с нов гол на Димитров. Давиде Георгиев изравни за 2:2, но „шоколадите“ отново отбелязаха – 2:3 с попадение на Коне. Точка на спора сложи друго ново попълнение на Марек – Светослав Диков за крайното 3:3.

В игра за Марек се появиха австриецът Матиас Айба и националът на Руанда с белгийски паспорт Дилан Маес, които карат проби. Завърна се и юношата на Марек Давиде Георгиев. Треньорът Танчо Калпаков изпробва различни варианти и формации в хода на проверката.

Следващата контролна среща за Марек е в събота срещу Славия на стадион „Александър Шаламанов“.

Марек: Младенов, Кирилов, Дюлгеров, Айба, Каймакански, Вакадинов, Джаджаров, Мечев, В. Йорданов, Василев, Димитров (Пейчев, Георгиев, Маес, Любомиров, Тодоров, Вешев, Диков, Горанов)