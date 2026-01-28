Бащата на Сияна организира протест и блокада на пътя край село Телиш





След вестта за трагичната кончина на бившия кмет на Червен брег д-р Цветан Костадинов край село Телиш, бащата на Сияна започна организация на протес и блокада на пътя.

???? ПРОТЕСТ И БЛОКАДА НА ПЪТ I-3 ПРИ ТЕЛИШ – СЪБОТА, 12:00 ч. ????

❗ ПОРЕДЕН ПОГУБЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ НА ПЪТ I-3 ❗

Отново камион.

Отново скорост.

Отново смърт.

Тази сутрин край Телиш беше премазан уважаван лекар - д-р Цветан Костадинов.

В прохода на Републиката беше убито дете на 9 години.

Родителите му са в тежко състояние.

Това не са „инциденти“. Това е система, която убива.

Управляват ни кретени.

С опозиция кретени.

Вместо реални мерки – поръчани статии, тролове и атаки срещу нас, жертвите.

След убийството на Сияна не последваха мерки.

Последва вдигане на разрешената скорост за камиони,

за да не плаща транспортната мафия глоби за средна скорост.

Изпратих Сияна във ваканция, при баба и дядо, върнаха ми труп номер 46.

Пробита държава!

Сган!

???? Камионите убиват всеки ден.

???? Път I-3 е път на смъртта.

???? Държавата бездейства.

???? ТАЗИ СЪБОТА

10 месеца след убийството на Сияна.

В нейна памет.

В памет на всички загинали.

В името на живите.

???? БЛОКИРАМЕ ПЪТ I-3 (София – Плевен), при Телиш

???? 12:00 – 14:00 ч.

Това безумие трябва да спре НЕЗАБАВНО.

✊ Подкрепете ни с присъствието си.

Днес са чужди хора.

Утре може да е някой ваш близък.

#НитоЕдноДетеПовече