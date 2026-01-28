Андрей Гюров каза "Да" на Илияна Йотова за служебния премиерски пост





Подуправителят на БНБ Андрей Гюров е готов да е служебен премиер при ясни принципи и без скрити условия. Това той обяви след срещата си с президента Илияна Йотова.

Гюров посочи, че пред Йотова е заявил, че "едни честни избори могат да бъдат проведени само при едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са разбрали какво искат хората".

По думите му е споделил с президента, че е готов "да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципи имам предвид, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори", подчерта Андрей Гюров. "Нямам морални проблеми да приема поста", изтъкна още той.

И допълни, че честни избори може да има само тогава, когато "едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално, равно отдалечено от всички партии и работи само в рамките на правомощията, които му дава Конституцията".

По-рано днес на среща с президента бяха управителят на БНБ Димитър Радев и другите двама подуправители - Петър Чобанов и Радоскав Миленков, които отказах да заемат поста на служебен министър-председател.

През вчерашния ден Йотова проведе среща и с председателя на 51-ото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста.

Утре, 29 януари, консултациите за служебен премиер при президента продължават с омбудсмана на Република България Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова.