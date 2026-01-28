Бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов загина при катастрофа край село Телиш

28.01.2026
 Бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов стана жертва на катастрофа край село Телиш. Той бил на път за работа, когато  тжкотоварен автомобил с българска регистрация в прав участък навлиза в лентата за насрещно движение и там удря челно леката кола на лекаря. В следствие на удара той е починал на място.
Временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-3 в района на Горни Дъбник. Въведен е обходен маршрут: Горни Дъбник – Крушовица – Садовец – Ракита – Радомирци и обратно.
Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".

