Бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов загина при катастрофа край село Телиш





Бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов стана жертва на катастрофа край село Телиш. Той бил на път за работа, когато тжкотоварен автомобил с българска регистрация в прав участък навлиза в лентата за насрещно движение и там удря челно леката кола на лекаря. В следствие на удара той е починал на място.

Временно е ограничено движението и в двете посоки по път I-3 в района на Горни Дъбник. Въведен е обходен маршрут: Горни Дъбник – Крушовица – Садовец – Ракита – Радомирци и обратно.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".