Италианците не искат щатски емиграционни агенти да охраняват Зимните олимпийски игри, чийто домакин е страната







В Италия нараства общественото и политическото възмущение заради участието на агенти на Имиграционна и митническа служба на САЩ (ICE) в мерките за сигурност на предстоящите Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Американските власти твърдят, че подобна практика е прилагана и на предишни олимпиади, съобщава CNN.

От Министерството на вътрешната сигурност на САЩ потвърдиха, че разследващото звено Homeland Security Investigations (HSI) ще има "роля по сигурността", като подчертаха, че агентите няма да извършват имиграционни операции на италианска територия. По думите на говорителя Триша Маклафлин HSI ще подпомага Дипломатическа служба за сигурност (DSS) към Държавния департамент на САЩ и домакина при оценка и неутрализиране на рискове от транснационална престъпност, като "всички операции остават под италианска юрисдикция".

Италианското вътрешно министерство съобщи, че е проведена среща между вътрешния министър Матео Пиантедози и американския посланик Тилман Фертита. Според Рим в Милано ще присъства единствено разследващото, а не оперативното крило на ICE, и то само в рамките на дипломатическите мисии, без дейност "на терен".

Въпреки уверенията, редица италиански политици настояха премиерът Джорджия Мелони да се намеси и да блокира присъствието на агенти на ICE, особено на фона на два смъртоносни инцидента по време на засилените имиграционни акции в САЩ. Външният министър Антонио Таяни опита да успокои напрежението, заявявайки, че не става дума за поддържане на обществения ред по улиците, а за работа "в оперативните зали" и контратерористично сътрудничество.

Остри критики отправиха бившият премиер Джузепе Конте, който призова Италия "да постави свои граници", както и кметът на Милано Джузепе Сала, който заяви, че "ICE не са добре дошли" в града и определи агенцията като "милиция, която убива". Подобни позиции изрази и депутатът Карло Календа.

Американският олимпийски и параолимпийски комитет US Olympic & Paralympic Committee подчерта, че не работи с вътрешни правоохранителни или имиграционни служби на САЩ при планирането и провеждането на Игрите. По думите на комитета DSS ще действа единствено като връзка и съветник, без полицейски или имиграционни правомощия в Италия.

Въпросът предизвика петиции и протести в италианските медии и общество, както и тревога сред американци, живеещи в Милано, които изразиха опасения за имиджа на САЩ на международната сцена.