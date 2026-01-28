6 месеца затвор за дупничанин, държал марихуана в гардероба на спалнята си





Районен съд Дупница наложи наказание на подсъдим, който се призна за виновен в държане на марихуана. Ще търпи наказание лишаване от свобода и за грабеж - общо: 1 г. и 6 м.

Подсъдим се призна за виновен пред Районен съд Дупница в държане на високорискови наркотични вещества – коноп / марихуана /, на обща стойност 1 031,40 лв. – 527,35 евро. Съдът, под председателството на съдия Ели Скоклева одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата, и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, при първоначален „общ“ режим.

Подсъдимият Е. М. / на 25 г., осъждан / се признава за виновен в това, че: На 17.03.2025 година в гр. Дупница, в гардероб на стая обособена като спалня, обитавана от него, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества: Обект 1 – 21, 19 грама коноп (марихуана) и Обект № 2 – 30,38 грама коноп (марихуана) или наркотични вещества на обща стойност 1 031,40 лв. – 527,35 евро, като конопът (марихуаната) е високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 от НК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съд Дупница привежда в изпълнение и наложеното на Е. М. наказание по наказателно от общ характер дело, влязло в законна сила на 29.01.2025 г. Подсъдимият се е признал за виновен като съизвършител на грабеж, извършен на 07.02.2024 год. в гр. Дупница, ул.“Бузлуджа“ в района на ЦНСТ „Надежда“. В съучастие с В. А. е отнел чужди движими вещи, а именно сумата от 250.00 лв., 1 бр. мобилен телефон и 1 бр. сим-карта ваучер / обща стойност на отнетото 399.99лв. / от владението на В. К. от същия град с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила / блъснал е пострадалия /. Наказанието „Лишаване от свобода“ в размер на 1 година е било отложено за изпитателен срок от 3 години. Съдът привежда в изпълнение и това наказание, като определя същото да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.