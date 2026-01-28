Доклад сочи: Двама агенти са стреляли по Прети, който е бил с оръжие







Двама полицаи са стреляли с оръжията си по време на фаталната среща с Алекс Прети в Минеаполис през уикенда, според първоначален доклад до Конгреса от Министерството на вътрешната сигурност, прегледан от CNN.

Докладът – от първоначалното разследване на Митническа и гранична защита за стрелбата по Прети казва, че един полицай е извикал няколко пъти „Той има пистолет“, преди двама полицаи да стрелят, докато агенти са се борили с него на земята.

„Служители на граничната полиция се опитали да задържат Прети. Прети се съпротивлявал на усилията на служителите на граничната полиция и последвала борба“, се казва в доклада. „По време на борбата (агент на граничния патрул) е извикал няколко пъти „Той има пистолет!“.“

Докладът продължава: „Приблизително пет секунди по-късно служител на граничната служба е стрелял по Прети със своя Glock 19, служител на митническа и гранична защита също е стрелял по Прети със своя Glock 47

Докладът не посочва конкретно дали куршумите, изстреляни от двамата служители на реда, са уцелили Прети.

Въпросите дали полицаите са стреляли с огнестрелното оръжие на Прети по време на схватката се въртят около смъртоносната стрелба, която минувачи са заснели от множество ъгли, докато се е развивала схватката и последвалото убийство.

Според доклада обаче полицаите са стреляли със собствено огнестрелно оръжие, издадено от агенцията. Анализ на CNN на наличните кадри от схватката установи, че полицай изглежда е свалил огнестрелното оръжие на Прети от кръста му мигове преди стрелбата.

Докладът, от вътрешното разследване на CBP, ръководено от Службата за професионална отговорност на агенцията – която разследва потенциално престъпно поведение от страна на служители на CBP – е първият, излязъл от множеството текущи разследвания на стрелбата, включително от разследващата агенция за вътрешна сигурност на DHS и Бюрото за задържане на престъпници на Минесота.

Докладът добавя, че „след стрелбата агент на граничния патрул е съобщил, че притежава огнестрелното оръжие на Прети. Впоследствие агент освободил и е обезопасил огнестрелното оръжие на Прети в превозното му средство.“

След това агенти „са разрязали дрехите на Прети и са му оказали медицинска помощ, като са поставили гръдни шевове на раните му“, се казва в доклада.

Преди стрелбата, според доклада, служител на граничния патрул „е бил конфронтиран от две жени цивилни, които са свиркали“.

Служителят „е наредил на жените цивилни да се махнат от пътното платно, но те не са помръднали. (Служителят) ги е отблъснал и двете и едната от жените е хукнала към мъж, по-късно идентифициран като 37-годишния Алекс Джефри Прети, гражданин на САЩ“.

Служители са се опитали да задържат Прети и „Прети е оказал съпротива на усилията на служителите на граничната и митническа служба и е последвала борба“, се казва в доклада за първоначалните констатации.

Повече от 10 минути след като Прети е бил застрелян и убит, Спешната медицинска помощ на пожарната служба на Минеаполис го е транспортирала до Медицинския център на окръг Хенепин, където е бил обявен за мъртъв около 9:32 ч. сутринта.

Разследващите от CBP са били „уведомени, че ще бъде извършена аутопсия от медицински персонал от Службата на медицинските експерти на окръг Хенепин“ и ще отправят искане за официални заключения, когато аутопсията приключи, заключава докладът.

