Заради грипна епидемия: Учениците в област Пловдив минаха на онлайн обучение







В Област Пловдив се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 28 януари до 6 февруари включително.

За този период се преустановяват присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади. Ограничени са свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Преустановяват се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

До 30 януари същите мерки са в сила и за област Бургас. В Добрич обаче грипната епидемия вече е отменена, като това предстои и във Варна, където тя е в сила до 27 януари.

Данните за изминалата седмица (19-25 януари) показват продължаваща тенденция за ръст на заболяемостта. Общо за страната се отчитат 149,46 заболели на 10 000 население.

Общият брой на регистрираните в страната прегледи в Националната здравноинформационна система за периода е 130 751 спрямо 121 250 за предходната седмица. Най-висок е ръстът при децата, съответно 10,5% и 12,7% в групите 0-4 г. и 5-14 г.