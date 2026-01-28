Без напрежение по границата ни с Македания въпреки протестите





Нормално e движението на пунктовете "Станке Лисичково", "Гюешево" и "Златарево", съобщава bTV.

По информация на областния управител Георги Динев на ГКПП "Гюешево" има 28 изчакващи камиона от българска страна, като сред тях има и български превозни средства. По-голямата част от тировете са с турска регистрация, както и от трети страни.

На пункта "Станке Лисичково" пък в момента изчакват осем камиона за преминаване към Република Северна Македония, от които само три са български. На ГКПП "Златарево" в община Петрич има около 21 камиона - пет български, 11 македонски, три турски, един с нидерландска регистрация.

Превозвачите от Западните Балкани протестират заради проблеми с новата система за вход и изход на ЕС

Динев посочи, че ситуацията е спокойна, като е създадена добра организация от всички институции, за да не се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Има координация между Регионална дирекция "Гранична полиция" - Кюстендил и "Пътна полиция".

В района на пункта "Станке Лисичково" има паркинг с капацитет над 60 тежкотоварни камиона. Областният управител изрази надежда, че няма да се наложи използването му в пълния му капацитет, тъй като превозвачите са добре информирани за ситуацията на граничните пунктове и предприемат обходни и алтернативни маршрути.

Относно протестите, обявени до следващия понеделник, Динев се надява да бъде намерено решение чрез диалог. Според него Европейският съюз е показал конструктивност и е важно разговорите с протестиращите превозвачи от Балканите да продължат, така че действията да бъдат прекратени по-рано от предварително заявеното.

Той подчерта и значението на усилията, които България е положила през последните десетилетия, за да стане част от Европейския съюз и Шенгенското пространство, като отбеляза, че това е сериозно предимство в сравнение със ситуацията на съседните държави.

Освен недоволството от мярката "90 от 180" за превозвачите от съседните държави, протестиращите изразяват и недоволство от засилените проверки по външните граници на ЕС, които водят до допълнително забавяне на пътуванията. Македонски превозвачи твърдят, че това може да доведе до загуба на работна ръка и евентуално до регистрация на фирми на територията на Европейския съюз.

Развитието на ситуацията и диалогът между страните ще бъдат проследявани и през следващите дни.