И тази сутрин мъгли ограничават видимостта по пътищата в страната





Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -5°С до +6°С.

Дъжд вали в областите Хасково, Велико Търново, Търговище, Бургас. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

• Видимост до 30 м в района на Малко Търново (област Бургас).

• Видимост от 50 до 100 м:

АМ „Хемус“ (в участъка от км 12 до км 30);

Районите на Скравена, Витиня и Сливница (област София);

Районите на Антоново и Попово (област Търговище).

• Видимост от 80 до 100 м.

В област Кърджали.

Участъците Извор, Калкас и Брезник (област Перник).

• Видимост от 100 до 300 м:

Област Велико Търново (на места 100 – 150 м);

Района на Хитрино (област Шумен);

Високите места в област Разград (250 – 300 м);

Района на прохода Шипка и гр. Неделино (област Смолян).

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението от км 164+000 до км 229+286 в посока София се осъществява в една лента на определени места поради монтаж на пътни знаци. Затворена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.01.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 29.01.2026 г.;

Движението от км 35+450 до км 35+700 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 29.01.2026 г.;

Движението по АМ „Хемус“ посока София в участъка от км 40+569 до км 39+122 е ограничено поради ремонтни дейности в тунел „Топли дол“ и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, с обособена една лента в посока и ограничаване на скоростта до 50 км/ч. Срок до 17.06.2026 г.;

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 29.01.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ - п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.02.2026 г.

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения