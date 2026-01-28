И тази сутрин мъгли ограничават видимостта по пътищата в страната

Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа
I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:
Температурите са в интервала от -5°С до +6°С.
Дъжд вали в областите Хасково, Велико Търново, Търговище, Бургас. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.
Намалена видимост поради мъгла:
• Видимост до 30 м в района на Малко Търново (област Бургас).
• Видимост от 50 до 100 м:
АМ „Хемус“ (в участъка от км 12 до км 30);
Районите на Скравена, Витиня и Сливница (област София);
Районите на Антоново и Попово (област Търговище).
• Видимост от 80 до 100 м.
В област Кърджали.
Участъците Извор, Калкас и Брезник (област Перник).
• Видимост от 100 до 300 м:
Област Велико Търново (на места 100 – 150 м);
Района на Хитрино (област Шумен);
Високите места в област Разград (250 – 300 м);
Района на прохода Шипка и гр. Неделино (област Смолян).
II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:
АМ „Тракия“:
Област София:
Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;
Област Стара Загора:
Движението от км 164+000 до км 229+286 в посока София се осъществява в една лента на определени места поради монтаж на пътни знаци. Затворена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.01.2026 г.;
Област Бургас:
Движението по АМ „Тракия“ от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание в активната и изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.
АМ „Хемус“:
Област София:
Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.
Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 29.01.2026 г.;
Движението от км 35+450 до км 35+700 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради извършване на аварийни дейности след настъпило ПТП. Ограничена е аварийната лента, като движението се извършва регулярно в активна и изпреварваща лента с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 29.01.2026 г.;
Движението по АМ „Хемус“ посока София в участъка от км 40+569 до км 39+122 е ограничено поради ремонтни дейности в тунел „Топли дол“ и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, с обособена една лента в посока и ограничаване на скоростта до 50 км/ч. Срок до 17.06.2026 г.;
Област Ловеч:
Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;
Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 29.01.2026 г.;
Област Варна:
Движението в участъка п.в. „Слънчево“ - п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС с максимална широчина над 4,5 м. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.03.2026 г.;
АМ „Струма“:
Област Перник:
Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.02.2026 г.
АМ „Марица“: няма въведени ограничения.
АМ „Черно море“: няма въведени ограничения
АМ „Европа“: няма въведени ограничения
