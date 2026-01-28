НИМХ обяви оранжев и жълт код за проливни дъждове в 11 области





НИМХ обяви оранжев код за проливни дъждове в 3 области- Благоевград, Смолян и Кърджали.

Днес сутринта на отделни места в котловините, поречията и низините ще има мъгла и намалена видимост. Преди обяд над много райони ще бъде предимно слънчево. След пладне от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък в югозападните райони ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България и на север от планините - умерен от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 9°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък в масивите на Югозападна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд и привечер облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.