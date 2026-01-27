Фенове на ПАОК загинаха при зверска катастрофа в Румъния





Седем фенове на ПАОК загинаха при пътнотранспортно произшествие на Национален път 6 в окръг Тимиш, в Западна Румъния, след като микробус навлезе в насрещната лента, където се удари челно в ТИР. Микробусът е регистриран в Гърция и всичките десет пътници са били с гръцко гражданство. Те са били на път за Франция, според Euronews Romania.

Румънските власти вече са информирали посолството на Гърция в Букурещ.

Катастрофата е станала, след като шофьорът е започнал да изпреварва цистерна. Очевидно е смятал, че няма достатъчно време да завърши маневрата и се е опитал да се върне в лентата си. Видео, заснето от камера, монтирана на цистерната, показва как се е развила катастрофата. Шофьорът може да е имал време да предотврати бедствието, но вместо това е продължил към камиона, според G4Media.

Първоначалните съобщения от полицията сочат, че шофьорът на микробуса може да е ударил странично цистерната, докато се е връщал в лентата си, и впоследствие да се е сблъскал с камиона, но видеото изглежда опровергава това.

Инцидентът е станал на DN 6, между Лугожел и Гавойдия. На мястото на инцидента спешно са изпратени автомобил за първоначална намеса и командване, спасителен автомобил, пожарна кола, два екипа на SMURD и ATPVM (транспортно средство за личен състав и множество жертви).

Ударът е бил толкова силен, че микробусът е бил напълно унищожен, а парчета са били разпръснати по пътя, според снимки от мястото на инцидента, публикувани от местната преса.

Властите първоначално обявиха за шест жертви, като трима други пътници са ранени. Една от жертвите обаче е починала по пътя към болницата. Десети пътник е успял да се отърве без да бъде наранен.