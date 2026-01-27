Законодателите във Франция одобриха в понеделник водещия член на законопроект за забрана на социалните медии за хора под 15 години, мярка, насочена към опазване здравето на тийнейджъри, и подкрепена
Гласуването на целия текст трябва да се проведе малко по-късно днес. Останалите дебати ще се фокусират върху забраната на мобилните телефони в гимназиите, както вече е в училищата и колежите.
Предложеният закон следва, освен ако няма изненади, да получи зелена светлина от парламента. След това тя ще отиде в Сената в "средата на февруари", според бившия премиер Габриел Атал, където текстът не е официално програмиран на този етап.
В случай че текстът бъде приет за постоянно, Франция ще стане втората страна с такова ограничително законодателство за непълнолетни, след като Австралия забрани социалните медии за под 16 години в началото на декември.
Правителството иска да действа бързо, със забрана, въведена до началото на 2026 г. за нови акаунти, и ефективна проверка на възрастта за всички потребители (включително съществуващите акаунти) до 1 януари 2027 г., заяви в понеделник министърът на цифровите технологии
Франция е на път да стане първата страна в Европа, която забранява социалните мрежи за тийнейджъри под 15 години
